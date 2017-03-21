Парламент Туркменистана принял ряд новых законов и избрал омбудсмена

Меджлис (парламент) Туркменистана на девятнадцатом заседании пятого созыва принял ряд законов и нормативно-правовых актов, разработанных в соответствии с новой редакцией конституции страны и комплексной программой модернизации законодательно-правовой базы государства. Депутаты рассмотрели проекты и приняли законы Туркменистана «Об информации о личной жизни и ее защите», «О библиотеках и библиотечном деле» и «О зерноводстве».

Также парламентарии приняли ряд законов о внесении изменений и дополнений в законодательные акты Туркменистана.

Важным пунктом повестки дня заседания стало обсуждение проекта постановления Меджлиса «Об избрании омбудсмена». Деятельность уполномоченного по правам человека в Туркменистане регулируется соответствующим законом, отвечающим международным обязательствам страны в гуманитарной сфере, с учетом практики развитых демократических государств мира, и создающим прочные гарантии обеспечения омбудсменом защиты прав и свобод человека и гражданина.

Согласно закону, на рассмотрение парламентариев были вынесены три кандидатуры, из числа которых посредством тайного голосования омбудсменом была избрана Яздурсун Гурбанназарова.

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