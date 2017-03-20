МВФ позитивно оценил экономические перспективы Туркменистана

Международный валютный фонд позитивно оценил экономические перспективы Туркменистана. Об этом говорится в информационном сообщении миссии МВФ, находившейся в Туркменистане с 6 по 17 марта этого года, и проведшей встречи в Меджлисе (парламенте), ряде министерств, ведомств и банковских учреждений.

Как отмечается в сообщении, экономика Туркменистана продолжает адаптироваться к сложным внешним условиям. Стабильному прогрессу страны способствуют меры по развитию промышленности, увеличение объемов экспорта газа.

В краткосрочной перспективе главная задача экономической политики заключается в переформатировании комплекса мер по сокращению влияния внешних факторов. В частности, предусматривается постепенное значительное сокращение доли государственных капиталовложений в инвестиционных программах.

Приоритетными направлениями социально-экономической стратегии Туркменистана определены: преобразование отраслевой структуры ВВП за счет создания новых производств, как экспорто-ориентированных, так и импортозамещающих, реформирование госпредприятий и их приватизация, сбалансированное развитие всех отраслей и регионов, государственная поддержка малого и среднего предпринимательства.

Представители МВФ отмечают, что ключевые векторы дальнейшего развития Туркменистана будут отражены в разрабатываемой в настоящее время концепции на 2017-2023 годы.

МВФ выражает готовность оказать поддержку осуществляемым в Туркменистане реформам на основе рекомендаций по вопросам экономической стратегии и развития потенциала, в том числе в области статистики и прогнозирования, денежно-кредитных операций и налогово-бюджетной политики.

© TURKMENISTAN.RU, 2017