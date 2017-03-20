В Туркменистане объявлен очередной призыв на срочную военную службу

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ об увольнении в запас из Вооруженных сил, других войск Туркменистана военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и очередном призыве туркменских граждан на военную службу.

Указом предписано уволить в запас в апреле-июне 2017 года военнослужащих, проходящих срочную военную службу и в этот же период призвать на военную службу туркменских граждан мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет, не имеющих права на отсрочку от призыва, а также граждан старшего возраста, потерявших право на отсрочку от призыва на военную службу.

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