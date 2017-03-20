На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 40 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю заключено 40 сделок на 23 миллиона 138 тысяч долларов США.

Предприниматели из Великобритании и Афганистана закупили, соответственно, автобензин и дизельное топливо, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Покупатели из Афганистана также приобрели прямогонный бензин Сейдинского НПЗ.

Гладкоокрашенные и жаккардовые махровые изделия в ассортименте, джинсовая ткань и хлопчатобумажная пряжа стали предметом сделок для коммерсантов из России, ОАЭ, Турции и Киргизии.

На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили продовольственную пшеницу, полипропилен и нефтяной битум на сумму свыше 600 тысяч манатов.

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