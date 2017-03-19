Президент Туркменистана дал старт весенней озеленительной кампании

В Туркменистане состоялся весенний озеленительный евар (субботник). В нем принял участие президент Гурбангулы Бердымухамедов.

В Ашхабаде деревья были высажены в южной части города, у предгорий Копетдага. В акции приняли участие руководители Меджлиса (парламента), правительства, военных и правоохранительных органов, министерств и ведомств, представители аккредитованного в Туркменистане дипломатического корпуса, общественных организаций, вузов, СМИ и зарубежные гости. Среди них – председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович, находящийся в Ашхабаде с рабочим визитом.

Всего в ходе евара в этом районе Ашхабада на площади 75 гектаров было высажено 30 тысяч различных видов лиственных, хвойных и декоративных деревьев, а также кустарников и цветов.

В целом по стране участники субботника посадили около 416 тысяч деревьев.

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