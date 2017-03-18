В Ашхабаде открылась выставка продукции туркменских предпринимателей, приуроченная ко дню образования Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ).

Свои стенды на площадке экспозиционного зала Торгово-промышленной палаты представили 145 членов СППТ. В их числе – частные предприятия и хозяйственные общества, специализирующиеся в сельском хозяйстве, пищевой и перерабатывающей промышленности, строительстве, а также в торговле, туризме, народно-прикладных ремеслах.

Сегодня туркменские частные предприятия развиваются высокими темпами и успешно конкурируют на туркменском рынке с зарубежными компаниями. В стране силами индивидуальных предприятий за минувший год было возведено более 140 объектов, в том числе 54 жилых дома, 76 зданий культурного назначения, 11 производственно-технических сооружений.

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