В Туркменистане учрежден профессиональный праздник транспортников и связистов

В Туркменистане учрежден профессиональный праздник работников сферы транспорта и связи. Соответствующий указ на заседании правительства подписал президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Согласно документу, в Туркменистане ежегодно 7 марта будет отмечаться как День работников сферы транспорта и связи. Отраслевым министерствам и ведомствам предписано обеспечить высокий организационный уровень празднования Дня работников сферы транспорта и связи.

Министерству железнодорожного транспорта Туркменистана совместно с Министерством юстиции поручено в месячный срок разработать и представить в Кабинет министров предложения о внесении в законодательство вытекающих из настоящего указа изменений и дополнений.

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