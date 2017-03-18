В Туркменистане перенесен выходной день в связи с празднованием Новруз-байрама В Туркменистане в связи с празднованием национального праздника весны – Международного праздника Новруз-байрам – перенесен выходной день. Как передает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующий указ подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов. Согласно документу, выходной день с 19 марта 2017 года перенесен на 20 марта. Всем учреждениям, предприятиям и организациям независимо от форм собственности предписано обеспечить исполнение данного указа. © TURKMENISTAN.RU, 2017