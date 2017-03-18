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18.03.17 08:02

В Туркменистане перенесен выходной день в связи с празднованием Новруз-байрама

В Туркменистане в связи с празднованием национального праздника весны – Международного праздника Новруз-байрам – перенесен выходной день. Как передает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующий указ подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Согласно документу, выходной день с 19 марта 2017 года перенесен на 20 марта. Всем учреждениям, предприятиям и организациям независимо от форм собственности предписано обеспечить исполнение данного указа. 

 

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