В Ереване состоялись туркмено-армянские переговоры

В Ереване состоялось 8-е заседание туркмено-армянской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Об этом сообщает пресс-служба туркменского МИД.

В ходе заседания стороны обсудили ход политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Стороны подчеркнули, что благодаря обоюдным усилиям туркмено-армянские отношения нацелены на последовательное и динамичное наращивание объемов двусторонней торговли, выход на новые формы кооперации в различных сферах. Среди приоритетных отраслей партнерства были выделены энергетика, транспорт, агропромышленный комплекс, финансово-банковская сфера и культурно-гуманитарное сотрудничество.

По результатам переговоров был подписан протокол заседания и определены приоритетные направления межгосударственного диалога на предстоящий период.

В рамках заседания межправкомиссии также состоялись консультации между внешнеполитическими ведомствами двух стран, в ходе которых был отмечен конструктивный характер политико-дипломатичного взаимодействия между Туркменистаном и Арменией как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций.

Также в Министерстве спорта и по делам молодежи Республики Армения состоялась презентация V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые пройдут в Ашхабаде в сентябре 2017 года. В мероприятии приняли участие представители государственных ведомств Армении, известные спортсмены, главы дипломатических представительств, аккредитованных в Ереване, руководители СМИ и экспертного сообщества.

Делегация Туркменистана была принята премьер-министром Армении Кареном Карапетяном. В ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, а также повестка дня предстоящего визита главы правительства Армении в Туркменистан.

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