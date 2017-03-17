В столице Туркменистана обсуждают вопросы обеспечения безопасности мореплавания на Каспии

В МИД Туркменистана стартовал очередной раунд переговоров между представителями прикаспийских государств по обсуждению проекта протокола о сотрудничестве в области обеспечения безопасности мореплавания на Каспийском море. В переговорах принимают участие делегации из Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан, Российской Федерации и Туркменистана.

Как сообщает пресс-служба туркменского МИД, рассматриваемый круг вопросов связан с предотвращением аварий морских судов, охраной жизни и здоровья членов экипажей судов и пассажиров, обеспечением сохранности самих транспортных средств и перевозимых на них грузов.

В ходе двухдневного заседания стороны рассмотрят вопросы, касающиеся выполнения установленных требований, норм и стандартов к конструкции, оборудованию и снабжению морских судов, а также их эксплуатации и квалификации экипажа.

Стороны также обсудят вопросы организации поисковых и спасательных работ на море, налаживания контроля в морских портах, расследования аварий, предотвращения негативного воздействия опасных для мореплавания внешних факторов.

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