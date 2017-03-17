Президент Туркменистана принял руководителя Фонда образования, науки и общественного развития Катара

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся с визитом в Катаре, провел встречу с руководителем Фонда образования, науки и общественного развития Катара (Qatar Foundation) шейхой Хинд бинт Хамад Аль Тани.

В рамках встречи состоялся обмен мнениями о возможностях партнерства Туркменистана с Фондом образования, науки и общественного развития Катара, в активе которого ряд крупных проектов, связанных с формированием инновационной модели образования.

Как подчеркнул президент Гурбангулы Бердымухамедов, Туркменистан придает особое значение данному направлению и готов обсудить совместные программы и проекты по развитию национальной системы образования, в частности, в области изучения арабского языка. В ходе беседы был отмечен потенциал и перспективы развития сотрудничества в сфере науки.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов высказался за расширение связей между медицинскими центрами Туркменистана и Катара, а также пригласил делегацию Фонда образования, науки и общественного развития Катара посетить Туркменистан, чтобы детально обсудить перспективные направления и конкретные проекты совместной деятельности.

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