Президент Туркменистана встретился с главой Инвестиционной палаты Катара

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся с визитом в Дохе, встретился с генеральным исполнительным директором Инвестиционной палаты Катара шейхом Абдуллахом бен Мухаммадом бен Саудом Аль-Тани.

Стороны обсудили перспективы взаимодействия с учетом развернутых в Туркменистане программ по модернизации экономики и внедрению инновационных технологий. В ряду приоритетных направлений сотрудничества были определены топливно-энергетический сектор, создание высокотехнологичных нефте- и газохимических производств, транспортно-коммуникационная сфера и другие.

В ходе встречи было отмечено, что благоприятные предпосылки имеются и для развития двустороннего сотрудничества в текстильной промышленности. Также стороны подчеркнули, что формирование инновационной экономики в Туркменистане, создание режима наибольшего благоприятствования для зарубежных инвесторов и гарантии защищенности иностранных капиталовложений открывают на туркменском рынке широкие возможности для иностранных инвесторов.

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