Президент Туркменистана посетил конноспортивный центр в Дохе

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся с государственным визитом в Катаре, посетил в Дохе конноспортивный центр «Аль Шакаб». Здесь глава Туркменистана был ознакомлен с организацией и деятельностью этого известного конноспортивного центра.

Как знаток и ценитель скакунов, Гурбангулы Бердымухамедов в ходе посещения интересовался принципами и методиками подготовки коней, их тренинга и селекционно-племенной работы.

Для туркменского лидера была организована выездка элитных коней, где первым на демонстрационную площадку был выведен ахалтекинский скакун Меледаг, подаренный Гурбангулы Бердымухамедовым народу Катара во время визита в Туркменистан шейха Тамима бин Хамада Аль Тани в марте 2016 года.

Затем состоялись показательные выступления по конкуру с участием арабских скакунов – победителей международных конных конкурсов красоты.

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