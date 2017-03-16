В Дохе состоялись туркмено-катарские переговоры на высшем уровне

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, прибывший в Катар с государственным визитом, провел в Дохе переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

В ходе переговоров в расширенном составе делегаций и формате один на один стороны обсудили вопросы развития двустороннего партнерства в энергетике, промышленности, торговле, в сфере транспорта и связи, а также в области инвестиций, финансово-банковской деятельности и спорта.

Стороны отметили схожесть своих позиций по вопросам региональной и глобальной политики, а также сотрудничества в рамках международных структур, и в первую очередь ООН.

На переговорах также были затронуты вопросы председательствования Туркменистана в 2017 году на Конференции Энергетической хартии, в рамках которого в ноябре текущего года в Ашхабаде состоится очередное заседание этой организации. По завершении переговоров состоялась торжественная церемония подписания двусторонних документов.

По итогам государственного визита президента Туркменистана в Катар были подписаны меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области подготовки дипломатов, меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества в сфере энергетики, меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества в сфере гражданской авиации, соглашение о сотрудничестве в сфере стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации, а также меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере биоразнообразия и охраны живой природы.

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