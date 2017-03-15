Накануне государственного визита президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Катар в Дохе состоялся туркмено-катарский бизнес-форум. На повестку дня встречи были вынесены вопросы, связанные с определением новых подходов к укреплению и развитию торгово-экономических отношений и деловых связей между двумя государствами.

Представители Туркменистана в своих докладах дали оценку потенциала национальной экономики, обозначив наиболее перспективные направления межгосударственных отношений. Участники форума были ознакомлены с основными вопросами правовой защиты деятельности зарубежных инвесторов и предприятий с иностранным капиталом.

В рамках туркмено-катарского бизнес-форума состоялись двусторонние встречи между представителями министерств и ведомств, государственных и частных компаний двух государств, в ходе которых были конкретизированы планы дальнейшего взаимодействия.

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