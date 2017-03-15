В столице Катара открылась выставка экспортных товаров Туркменистана

В Дохе открылась выставка экспортных товаров Туркменистана, дающая возможность иностранным партнерам получить представление об экспортном потенциале страны.

На демонстрационных площадках свои павильоны развернули предприятия Государственного объединения пищевой промышленности, освоившие за последние годы производство более 200 новых видов продовольственной продукции, в том числе рыбной и мясомолочной.

Производственные подразделения Министерства здравоохранения и медицинской промышленности представили большой перечень лекарственных препаратов, а также лечебные глины и оздоровительные фиточаи.

Особое внимание посетителей привлекли туркменские ковры ручной работы, женские наряды, аксессуары с национальными орнаментами и сувениры с национальным колоритом.

Министерство текстильной промышленности Туркменистана развернуло красочную выставку готовой продукции из джинсовой, махровой, трикотажной, шелковой и других тканей.

Свои товары здесь также представили члены Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, показав иностранным партнерам возможности туркменского бизнеса.

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