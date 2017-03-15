В Катаре прошли Дни культуры Туркменистана

В Катаре накануне государственного визита президента Гурбангулы Бердымухамедова, прошли Дни культуры Туркменистана.

Программа их проведения включила в себя такие мероприятия, как встречи деятелей культуры двух государств, концерт мастеров искусств, выставка произведений декоративно-прикладного искусства и музейных ценностей, печатных изданий, посвященных достижениям нейтрального Туркменистана в различных областях, а также подготовке к Азиаде-2017.

Дни туркменской культуры, приуроченные к государственному визиту главы Туркменистана, подчеркнули значение туркмено-катарских гуманитарных контактов как важного фактора укрепления связей между двумя дружественными странами, а также стали очередным шагом в деле популяризации в мире духовного наследия туркменского народа.

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