Президент Туркменистана посетит Катар с государственным визитом Начинается двухдневный государственный визит президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Государство Катар. Туркменский лидер обсудит в Дохе с руководством Катара вопросы взаимодействия в нефтегазовой секторе, нефтеперерабатывающей и химической промышленности. В числе приоритетных областей взаимовыгодного партнерства также находятся торговля, транспорт и связь, высокие технологии, финансовая сфера и инвестиции, строительство, образование, туризм и спорт. Как ожидается, по итогам предстоящей в Дохе встречи в верхах будет подписан пакет двусторонних документов, который дополнит договорно-правовую базу межгосударственного взаимодействия. © TURKMENISTAN.RU, 2017