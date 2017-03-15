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15.03.17 08:40

Президент Туркменистана посетит Катар с государственным визитом

Начинается двухдневный государственный визит президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Государство Катар. Туркменский лидер обсудит в Дохе с руководством Катара вопросы взаимодействия в нефтегазовой секторе, нефтеперерабатывающей и химической промышленности.

В числе приоритетных областей взаимовыгодного партнерства также находятся торговля, транспорт и связь, высокие технологии, финансовая сфера и инвестиции, строительство, образование, туризм и спорт.

Как ожидается, по итогам предстоящей в Дохе встречи в верхах будет подписан пакет двусторонних документов, который дополнит договорно-правовую базу межгосударственного взаимодействия.

 

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