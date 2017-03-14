Определена дата проведения восьмого Международного газового конгресса Туркменистана

Восьмой Международный газовый конгресс Туркменистана состоится 23-24 мая 2017 года в национальной туристической зоне «Аваза», на туркменском побережье Каспийского моря. Об этом сообщает компания Summit Trade Events Ltd. (Великобритания), являющаяся соорганизатором форума. Британская компания проводит конгресс в партнерстве с государственным концерном «Туркменгаз».

В сообщении отмечается, что в работе конгресса примут участие недавно назначенные руководители отраслевых структур и предприятий нефтегазового сектора Туркменистана. Они выступят на форуме с докладами, а также проведут ряд деловых встреч с представителями зарубежных нефтегазовых компаний.

Также сообщается, что на конгрессе правительство Туркменистана объявит о планах промышленного развития до 2025 года, включая новые приоритетные проекты и возможности для международных инвестиций.

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