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14.03.17 08:21

Определена дата проведения восьмого Международного газового конгресса Туркменистана

Восьмой Международный газовый конгресс Туркменистана состоится 23-24 мая 2017 года в национальной туристической зоне «Аваза», на туркменском побережье Каспийского моря. Об этом сообщает компания Summit Trade Events Ltd. (Великобритания), являющаяся соорганизатором форума. Британская компания проводит конгресс в партнерстве с государственным концерном «Туркменгаз».

В сообщении отмечается, что в работе конгресса примут участие недавно назначенные руководители отраслевых структур и предприятий нефтегазового сектора Туркменистана. Они выступят на форуме с докладами, а также проведут ряд деловых встреч с представителями зарубежных нефтегазовых компаний.

Также сообщается, что на конгрессе правительство Туркменистана объявит о планах промышленного развития до 2025 года, включая новые приоритетные проекты и возможности для международных инвестиций.

 

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