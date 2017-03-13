В столице Туркменистана открылись стоматологический и офтальмологический научные центры

В Ашхабаде открылись Стоматологический учебно-производственный центр и Научно-клинический центр глазных болезней. Новые медицинские учреждения входят в структуру Государственного медицинского университета Туркменистана и оснащены самым современным оборудованием.

В структуре Стоматологического учебно-производственного центра пять лечебных отделений, а также лекционные залы с мультимедийной техникой для занятий студентов стоматологического факультета медуниверситета.

Сотрудники Научно-клинического центра глазных болезней совместно со специалистами кафедры глазных болезней ведут научно-исследовательскую, учебно­-методическую и лечебно-­консультативную работу, широко используя опыт зарубежных коллег. Учебные аудитории, оснащенные современной техникой, позволяют наблюдать за ходом офтальмологических операций в режиме онлайн.

Для проведения сложных операций функционируют 6 операционных блоков, оборудованных современными офтальмологическими микроскопами и другими аппаратами от фирм Германии, США, Великобритании и Швейцарии.

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