За неделю сумма сделок на туркменской товарно-сырьевой бирже превысила 40 миллионов долларов На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за последнюю неделю зарегистрировано 28 сделок. Общая сумма сделок превысила 40 миллионов 257 тысяч долларов США. Предприниматели из Великобритании, Швейцарии, Афганистана, Таджикистана закупили гидроочищенное дизельное топливо, авиационный и осветительный керосин, автобензин и дизельное топливо, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Текстильная продукция реализована бизнесменам из России, Объединенные Арабских Эмиратов, Турции. На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили продовольственную пшеницу на сумму свыше 1 миллиона 386 тысяч манатов. © TURKMENISTAN.RU, 2017