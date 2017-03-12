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12.03.17 09:27

За неделю сумма сделок на туркменской товарно-сырьевой бирже превысила 40 миллионов долларов

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за последнюю неделю зарегистрировано 28 сделок. Общая сумма сделок превысила 40 миллионов 257 тысяч долларов США.

Предприниматели из Великобритании, Швейцарии, Афганистана, Таджикистана закупили гидроочищенное дизельное топливо, авиационный и осветительный керосин, автобензин и дизельное топливо, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Текстильная продукция реализована бизнесменам из России, Объединенные Арабских Эмиратов, Турции.

На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили продовольственную пшеницу на сумму свыше 1 миллиона 386 тысяч манатов.

 

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