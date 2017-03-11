В Туркменистане создана акционерная авиакомпания

Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление «О создании акционерного общества открытого типа «Авиакомпания «Туркменистан».

Документ предписывает Министерству экономики и развития Туркменистана и Государственной национальной службе «Туркменховаеллары» («Туркменские авиалинии») изменить организационно-правовую форму ведомственного авиатранспортного предприятия «Туркменистан», реорганизовав его в акционерное общество открытого типа «Авиакомпания «Туркменистан».

Согласно документу, учредителями ОАО «Авиакомпания «Туркменистан» выступят Государственная национальная служба «Туркменховаеллары» с долей в уставном капитале в 70 процентов, Международный аэропорт города Ашхабада – 27 процентов и Главная служба воздушных сообщений – 3 процента.

Государственной национальной службе «Туркменховаеллары» совместно с Министерством юстиции Туркменистана предписано в месячный срок разработать и представить в правительство предложения о внесении вытекающих из настоящего постановления изменений и дополнений в законодательство Туркменистана.

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