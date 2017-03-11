Туркменистан подготовит заявку на включение ахалтекинцев в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Туркменистан подготовит заявку на включение ахалтекинских коней в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Как передает корреспондент Turkmenistan.ru., целесообразность подготовки такой заявки в ЮНЕСКО отметил на заседании правительства президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Глава государства подчеркнул, что легендарные «небесные» кони – уникальное культурное достояние и бесценный вклад туркменского народа в сокровищницу общечеловеческих ценностей, а также указал на целесообразность подачи заявки в ЮНЕСКО на включение ахалтекинцев в список всемирного наследия.

Также Гурбангулы Бердымухамедов распорядился приступить к составлению каталога чистокровных ахалтекинских скакунов – подробного реестра элитных представителей породы с указанием их достижений, происхождения и других сведений.

Глава государства также отметил необходимость регистрации этого каталога в соответствующих международных организациях, после чего ссылка на него станет обязательной.

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