В Берлине отметили 25-летие установления дипломатических отношений между Туркменистаном и ФРГ

Посольство Туркменистана в ФРГ провело торжественную встречу под девизом «25 лет туркмено-германским отношениям – итоги и перспективы».

Почетными гостями торжества, посвященного 25-летнему юбилею установления дипломатических отношений между двумя странами, стали представители министерств и ведомств ФРГ, главы аккредитованных в Берлине дипломатических миссий, руководящий состав крупных предпринимательских объединений «Восточного комитета немецкой экономики» и «Восточно-европейского объединения германской экономики», руководители немецкого отраслевого бизнеса, профессорско-преподавательский состав вузов Берлина, представители общественных и культурных организаций, активисты туркменской диаспоры, туркменские студенты, обучающиеся в вузах ФРГ, журналисты ряда печатных и электронных изданий.

Перед собравшимися выступили глава туркменской дипломатической миссии в Берлине Тойлы Аттаев, уполномоченный МИД Германии по Восточной Европе, Южному Кавказу и Центральной Азии посол Андреас Пешке, исполнительный директор «Восточного комитета германской экономики» Михаэл Хармс, председатель «Германо-туркменского форума» Клаус Юрген Хедрих.

Выступившие рассказали о приоритетах Туркменистана в отношениях с ФРГ, а также актуальном уровне и перспективах сотрудничества между двумя государствами. В последние годы торговый обмен между Туркменистаном и ФРГ сохраняет тенденцию к росту. Объемы товарооборота между двумя странами увеличились в 2016 году по сравнению с предыдущим годом на 30 процентов. Размеры немецкого экспорта в Туркменистан выросли в два раза, а объемы туркменского экспорта в ФРГ – в четыре раза.

В прозвучавших выступлениях была высоко оценена миролюбивая нейтральная политика Туркменистана, которая способствует поддержанию добрососедских отношений с мировым сообществом. Было также подчеркнута важность провозглашения Генеральной Ассамблеей ООН 12 декабря Международным днем нейтралитета.

В завершение торжественной встречи гостей пригласили к щедрому туркменскому дастархану, где каждый мог продегустировать и оценить изысканный вкус блюд аутентичной национальной кухни.

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