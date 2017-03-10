В Туркменистане проходит международный семинар по проблемам Каспийского моря

Международный семинар «Каспийское море – устойчивое развитие и управление» проходит в туристической зоне «Аваза». Семинар проводит Международный институт океана (МИО) при содействии МИД Туркменистана и Государственного предприятия по вопросам Каспийского моря при президенте Туркменистана.

В форуме участвуют специалисты ряда министерств и ведомств Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана, а также международные эксперты – научные консультанты МИО в области морской экономики, политики, управления, морского права, экологии и других вопросов.

Цель семинара – обучение и повышение квалификации специалистов, занимающихся Каспием в сфере нефтегазового сектора, гидрометеорологии, морского транспорта, пограничной службы, внешнеполитического ведомства, рыбного хозяйства, туризма, охраны природы и т.д.

Программа тренинга включает широкий круг вопросов, связанных с экономическими, социальными и экологическими аспектами развития государств Каспийского региона, а также их сотрудничеством в данных сферах.

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