В Туркменистане в честь 8 Марта состоялось чествование многодетных женщин

В Ашхабаде в честь Международного женского дня состоялась церемония чествования многодетных матерей. Указом президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова более двухсот восьмидесяти женщин страны, родившие и воспитавшие восемь и более детей, удостоены награды «Эне мяхри» («Материнская нежность»). В честь награжденных женщин состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие популярные артисты.

Накануне 8 Марта также состоялись церемонии чествования многодетных женщин. В ходе этих мероприятий многодетным семьям были вручены ключи от комфортабельных квартир.

Женщин Туркменистана с Международным женским днем поздравил президент Гурбангулы Бердымухамедов. Глава государства в поздравлении отметил, что «почитание матерей, уважительное отношение к женщинам – национальная традиция туркменского народа, уходящая корнями вглубь веков и передаваемая из поколения в поколение».

Также президент Туркменистана подчеркнул, что туркменское государство гарантирует женщинам социальную защиту, заботу об их семейном благополучии и защиту их прав и свобод.

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