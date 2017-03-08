Завершился государственный визит президента Узбекистана в Туркменистан

В заключение государственного визита главы Узбекистана в Туркменистан, во дворе "Рухыет" ("Духовность") состоялся гала-концерт мастеров искусств двух стран, зрителями которого стали президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиеев.

Концерт дружбы объединил художественные коллективы, популярных эстрадных артистов и известных музыкантов двух стран. Под сводами дворца прозвучали туркменские и узбекские песни, были исполнены танцы и народные мелодии, воспевающие нерушимую дружбу двух народов.

Затем в аэропорту Туркменабата Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиеев попрощались друг с другом, обменявшись добрыми пожеланиями. Завершив государственный визит в Туркменистан, президент Шавкат Мирзиеев отбыл в Ташкент.

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