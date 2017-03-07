Президенты Туркменистана и Узбекистана открыли новый автомобильный мост Туркменабат – Фараб

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев открыли новый автомобильный мост Туркменабат – Фараб.

Кортеж президентов Туркменистана и Узбекистана совершил поездку по современной эстакаде через Амударью. Четырехполосная проезжая часть моста имеет в ширину 21,5 метра. Для обеспечения безопасного движения автотранспорта на подъездах к мосту сделаны пандусные дорожные развязки протяженностью 6 километров. По обеим сторонам моста - пешеходные дорожки шириной по 1,5 метра.

Прибыв на другую сторону реки, президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиеев наблюдали за открывшимся на мостах движением. По одному из них проследовал железнодорожный состав из Узбекистана, по другому потянулась колонна следующих в Узбекистан фур, груженных туркменским карбамидом, текстилем и другой продукцией.

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