Президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиеев открыли памятник Исламу Каримову

В Туркменабате открыт памятник первому президенту Узбекистана Исламу Каримову, имя которого также присвоено одной из улиц административного центра Лебапского велаята (области).

В церемонии открытия монумента приняли участие президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев.

Выступая перед собравшимися, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул большую роль Ислама Каримова в развитии межгосударственных туркмено-узбекских отношений, всегда опиравшихся на исконные узы дружбы и братства народов.

Памятник первому президенту Республики Узбекистан – это достойное продолжение его дела, сказал Гурбангулы Бердымухамедов, выразив убежденность, что высокий уровень взаимопонимания, общие исторические корни будут и впредь служить прочным фундаментом конструктивного межгосударственного взаимодействия.

Туркменский и узбекский лидеры возложили венки к памятнику Исламу Каримову.

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