|07.03.17 10:37
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Президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиеев открыли памятник Исламу Каримову
В Туркменабате открыт памятник первому президенту Узбекистана Исламу Каримову, имя которого также присвоено одной из улиц административного центра Лебапского велаята (области).
В церемонии открытия монумента приняли участие президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев.
Выступая перед собравшимися, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул большую роль Ислама Каримова в развитии межгосударственных туркмено-узбекских отношений, всегда опиравшихся на исконные узы дружбы и братства народов.
Памятник первому президенту Республики Узбекистан – это достойное продолжение его дела, сказал Гурбангулы Бердымухамедов, выразив убежденность, что высокий уровень взаимопонимания, общие исторические корни будут и впредь служить прочным фундаментом конструктивного межгосударственного взаимодействия.
Туркменский и узбекский лидеры возложили венки к памятнику Исламу Каримову.
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