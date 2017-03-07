В Туркменистане открыт новый железнодорожный мост Туркменабат – Фараб

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев открыли новый железнодорожный мост Туркменабат – Фараб через Амударью, перерезав символическую ленту. В честь знаменательного события было организовано большое празднество с участием туркменских и узбекских мастеров сцены, развернуты выставки, знакомящие с декоративно-прикладным искусством двух народов.

Как отметил в своем выступлении президент Гурбангулы Бердымухамедов, мосты через Амударью открывают прямой выход грузопотоков из государств Азиатско-Тихоокеанского региона, Южной Азии к Каспийскому морю и далее в Черноморский и Средиземноморский регионы, страны Европы, Закавказья, Ближнего и Среднего Востока. А это повлечет за собой повышение деловой активности, приток крупных инвестиций, создание многочисленных рабочих мест.

Новый железнодорожный мост длиной 1750 метров сооружен с использованием конструкций повышенной сейсмоустойчивости и эксплуатационной прочности, с расчетом на грузовые поезда. Подмостовой судоходный габарит по высоте составляет 10 метров, ширине – 60 метров. Пролетные конструкции моста держатся на 18 железобетонных опорах. Железобетонные сваи диаметром 1,5 метра равномерно распределяют нагрузку на опоры, которые входят в воду на глубину более 40 метров. На обоих берегах Амударьи в радиусе железнодорожного моста осуществлен комплекс берегоукрепительных работ.

Заказчиком строительства выступило Министерство железнодорожного транспорта Туркменистана, подрядчиком – ООО «Дорожное строительство «АЛЬТКОМ» (Украина). Президент Туркменистана также выразил признательность руководству и сотрудникам украинской компании «Альтком», всем, кто трудился на сооружении уникальных объектов.

После церемонии открытия президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиеев стали первыми пассажирами поезда, проехавшего по новому железнодорожному мосту. Прибыв на правый берег Амударьи, главы государств приняли участие в открытии автомобильного моста Туркменабат – Фараб.

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