|07.03.17 09:21
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Президент Узбекистана возложил цветы к мавзолею первого президента Туркменистана
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев возложил венок к монументу Независимости Туркменистана. По сложившейся доброй традиции глава Узбекистана посадил на расположенной здесь Аллее почетных гостей молодое деревце как символ дружбы и братства между двумя странами и народами.
Затем президент Республики Узбекистан проследовал в село Кипчак под Ашхабадом, где отдал дань памяти первому президенту Туркменистана, возложив цветы в Мавзолее, и посетил Мечеть духовности Туркменбаши.
Вечером в честь высокого гостя президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов дал официальный ужин, на котором главы двух государств обменялись речами.
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