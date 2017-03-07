Президент Узбекистана возложил цветы к мавзолею первого президента Туркменистана

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев возложил венок к монументу Независимости Туркменистана. По сложившейся доброй традиции глава Узбекистана посадил на расположенной здесь Аллее почетных гостей молодое деревце как символ дружбы и братства между двумя странами и народами.

Затем президент Республики Узбекистан проследовал в село Кипчак под Ашхабадом, где отдал дань памяти первому президенту Туркменистана, возложив цветы в Мавзолее, и посетил Мечеть духовности Туркменбаши.

Вечером в честь высокого гостя президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов дал официальный ужин, на котором главы двух государств обменялись речами.

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