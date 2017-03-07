Президенту Узбекистана передан в дар ахалтекинский жеребец

По завершении переговоров президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиеев вместе проследовали в Ахалтекинский конный комплекс, распложенный в предгорьях Копетдага, где для высоких гостей была организована выводка элитных скакунов. Здесь перед президентами Туркменистана и Узбекистана выступили джигиты из группы национальных конных игр «Галкыныш» («Возрождение»).

По древней туркменской традиции, от имени президента и народа Туркменистана в дар главе Узбекистана и братскому узбекскому народу был подарен ахалтекинский скакун в знак нерушимости отношений дружбы и добрососедства между двумя странами.

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