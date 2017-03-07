Президенты Туркменистана и Узбекистана провели переговоры в Ашхабаде

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев, прибывший в Ашхабад с государственным визитом, провели переговоры.

Главы государства встретились в формате «один на один» и обсудили широкий спектр вопросов, касающихся нынешнего состояния и перспектив туркмено-узбекского сотрудничества на его ключевых направлениях. Стороны высказались за наращивание взаимодействия в торгово-экономической сфере и отметили важность развития гуманитарно-культурных контактов. В ходе встречи стороны обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и международной политики, представляющих взаимный интерес.

Далее переговоры продолжились в расширенном составе – с участием членов официальных делегаций двух стран. Были обсуждены вопросы расширения партнерства в энергетике и транспортной сфере. Стороны выступили за укрепление торгово-экономических связей, партнерства между бизнес-сообществами и увеличение объемов взаимного товарооборота.

Особое внимание на переговорах было уделено активизации взаимодействия на двустороннем и многостороннем уровнях по экологической проблематике – в водохозяйственных вопросах и борьбе с опустыниванием. Стороны обсудили вопросы взаимодействия в туристической сфере, гуманитарной, научной и спортивной областях.

Главы государств также подчеркнули близость или совпадение позиций Туркменистана и Узбекистана по актуальным международным и региональным проблемам. По мнению сторон, это является важной предпосылкой к объединению усилий по обеспечению устойчивого развития и стабильности в регионе.

По окончании туркмено-узбекских переговоров на высшем уровне состоялась церемония подписания двусторонних документов. Президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиеев приняли совместное заявление и подписали договор о стратегическом сотрудничестве между Туркменистаном и Республикой Узбекистан.

В присутствии глав государств были подписаны договор об экономическом сотрудничестве на 2018-2020 годы, меморандум о дальнейшем развитии сотрудничества в области железнодорожного транспорта, межправительственная программа сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере на 2017-2019 годы, программа сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран на 2017-2018 годы.

Также стороны подписали соглашения о сотрудничестве между приграничными регионами двух стран и ряд договоров между министерствами, предприятиями и организациями Узбекистана и Туркменистана. По окончании церемонии подписания двусторонних документов президенты Туркменистана Узбекистана выступили с обращением к представителям СМИ.

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