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06.03.17 10:06

В Ашхабаде состоятся туркмено-узбекские переговоры на высшем уровне

В Туркменистан с государственным визитом прибывает президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев. То, что свой первый зарубежный визит новый президент Узбекистана совершает именно в Туркменистан, говорит о взаимном стремлении и заинтересованности обеих стран в активизации и всестороннем расширении конструктивного диалога, отличительными чертами которого всегда были добрососедство, равноправие и взаимоуважение.

Президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиеев обсудят вопросы развития партнерства между Туркменистаном и Узбекистаном в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

По итогам туркмено-узбекских переговоров на высшем уровне планируется подписать пакет документов, призванный реализовать значительный потенциал двустороннего сотрудничества.

 

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