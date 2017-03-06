Франция готова наращивать сотрудничество с Туркменистаном

По случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Францией Франсуа Олланд адресовал президенту Гурбангулы Бердымухамедову поздравительное послание, в котором говорится: «Во время своего визита в Ашхабад 28 апреля 1994 года Франсуа Миттеран воздал должное роли Туркменистана в мирном урегулировании конфликтов и в ослаблении кризисов. Он также заверил в готовности Франции сотрудничать с Туркменистаном во всех областях.

Четверть века спустя с радостью отмечаю постоянное наращивание связей между нашими странами. Именно благодаря Вашей активной поддержке реализовались многие проекты франко-туркменского партнерства. Уверяю Вас в готовности Франции продолжать укреплять наши двусторонние отношения».

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