Банки Туркменистана будут выдавать аграриям льготные кредиты

Туркменские банки будут выдавать кредиты по льготной ставке частным производителям сельхозпродукции. Как передает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующее постановление подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Согласно документу, получателями льготных кредитов будут дайханские объединения, дайханские хозяйства, сельскохозяйственные акционерные общества, сельскохозяйственные научно-исследовательские институты, землевладельцы, арендаторы и частные предприниматели.

Постановление главы государства разрешает уполномоченным банкам Туркменистана выделять льготные кредиты на приобретение сельхозтехники, механизмов, инструментов, водосберегающего и поливного оборудования под 1 процент годовых на условиях равномерного ежегодного возврата, исходя из срока их эксплуатации в 10 лет.

Также туркменским банкам разрешено выделять льготные кредиты под 5 процентов годовых и сроком до 10 лет для финансирования инвестиционных проектов, связанных с развитием животноводства и птицеводства, переработкой и оказанием услуг, а также для приобретения основных средств и имущества.

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