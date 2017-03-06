На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю зарегистрированы 64 сделки

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю заключены 64 сделки на 24 миллиона 765 тысяч долларов США.

Предприниматели из России, США, Великобритании, Турции и Афганистана закупили полипропилен, автобензин и суммарный нефтяной кокс, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ). Бизнесмены из ОАЭ, Великобритании, Германии и Афганистана приобрели сжиженный газ (ГК «Туркменгаз»). Также коммерсанты из России, ОАЭ, Турции, Великобритании и Афганистана купили продовольственную пшеницу, гладкоокрашенные и жаккардовые махровые изделия, пряжу хлопчатобумажную и шерсть каракульская.

За манатные средства предприниматели из Нидерландов и Пакистана приобрели пряжу хлопчатобумажную на общую сумму свыше 1 миллиона 90 тысяч манатов.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили полипропилен, некондиционный полипропилен и полимерный гранулят (ТКНПЗ) на общую сумму более 3 миллионов 567 тысяч манатов.

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