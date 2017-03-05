В экономике Туркменистане с начала года наблюдается уверенный рост

Экономика Туркменистана в 2017 году продолжает динамично развиваться. Как передает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, этот вопрос обсуждался на заседании правительства, посвященном итогам социально-экономического развития страны за первые два месяца этого года.

На заседании было отмечено, что за этот период сохранена динамика роста ВВП, который за январь-февраль составил 6,2 процента. Прирост в сельском хозяйстве составил 7,8 процента, торговле – 16,9 процента, транспорте и связи – 14,2 процента, в сфере услуг – 10,3 процента.

В настоящее время в Туркменистане ведется строительство объектов общей стоимостью свыше 48 миллиардов долларов США, большинство – объекты социального назначения.

По итогам двух месяцев объем розничного товарооборота по сравнению с соответствующим периодом 2016 года вырос на 17,1 процента, а объем освоенных инвестиций за счет всех источников финансирования составил 3,9 миллиарда манатов.

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