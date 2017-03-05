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05.03.17 08:37

В МИД Туркменистана прошла встреча с директором отделения «ООН-женщины» в Центральной Азии

В МИД Туркменистана прошла встреча с главой отделения «ООН-женщины» в Центральной Азии Илейн Конкиевич. Об этом сообщает пресс-служба туркменского МИД.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы и перспективы дальнейшего сотрудничества Туркменистана и отделения «ООН-женщины» в области продвижения гендерного равноправия.

Илейн Конкиевич сообщила о деятельности «ООН-женщины» на региональном и глобальном уровнях в сфере улучшения положения женщин в обществе.  Отмечалось, что в настоящее время разрабатывается программа «Усиление гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин в Туркменистане» на 2018-2020 гг.

В ходе беседы было подчеркнуто, что Туркменистан придает особое значение тесному сотрудничеству с ООН и другими международными структурами, что способствует успешной реализации гендерной политики в регионе.

 

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