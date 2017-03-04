|04.03.17 09:24
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В МИД Туркменистана состоялись туркмено-узбекские переговоры
В МИД Туркменистана прошли переговоры с министром внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан Эльером Ганиевым. Об этом собщает пресс-служба туркменского МИД.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями о нынешнем состоянии и перспективах двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Также были обсуждены региональные вопросы и пути расширения взаимовыгодного сотрудничества в рамках международных организаций, прежде всего ООН.
Отдельной темой встречи стали вопросы, связанные с подготовкой государственного визита президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева в Туркменистан. В частности, был рассмотрен пакет двусторонних документов, планируемых к подписанию в ходе данного визита.
Стороны выразили удовлетворение состоянием сотрудничества и отметили необходимость дальнейшей интенсификации взаимовыгодного партнерства, основанного на принципах взаимоуважения и доверия.
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