В МИД Туркменистана состоялись туркмено-узбекские переговоры

В МИД Туркменистана прошли переговоры с министром внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан Эльером Ганиевым. Об этом собщает пресс-служба туркменского МИД.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о нынешнем состоянии и перспективах двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Также были обсуждены региональные вопросы и пути расширения взаимовыгодного сотрудничества в рамках международных организаций, прежде всего ООН.

Отдельной темой встречи стали вопросы, связанные с подготовкой государственного визита президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева в Туркменистан. В частности, был рассмотрен пакет двусторонних документов, планируемых к подписанию в ходе данного визита.

Стороны выразили удовлетворение состоянием сотрудничества и отметили необходимость дальнейшей интенсификации взаимовыгодного партнерства, основанного на принципах взаимоуважения и доверия.

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