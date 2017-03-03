Туркменская экспозиция на международной выставке в Дели

Традиционная гуманитарная акция «Международный базар» прошла в столице Индии. 53 дипломатические миссии иностранных государств, аккредитованных в Индии, и около ста коммерческих компаний подготовили свои павильоны с национальным колоритом и атрибутикой. Свою яркую экспозицию подготовило и Посольство Туркменистана в Индии.

На стендах и прилавках были широко представлены изделия декоративно-прикладного искусства: ковры, предметы национальной одежды и ювелирных украшений, музыкальные инструменты. Страноведческую функцию экспозиции дополняла печатная продукция: книги, вышедшие из-под пера президента Туркменистана и переведенные на хинди и тамильский языки.

Особый акцент в туркменской экспозиции был сделан на предстоящих V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Посетителям была предоставлена детальная информация об Азиаде: в туркменском павильоне были выставлены брошюры и вывешены специальные баннеры с символикой игр.

Наряду с другими участниками выставки туркменский павильон принял участие в сервировке большого международного дастархана, где каждый из 10000 посетителей выставки мог продегустировать блюда, созданные по аутентичным национальным рецептам.

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