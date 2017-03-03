|03.03.17 09:11
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Продолжается формирование нового правительства Туркменистана
Президент Гурбангулы Бердымухамедов в ходе формирования нового правительства Туркменистана принял ряд кадровых решений. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы государства сообщает корреспондент Turkmenistan.ru.
Так, указами главы государства Довлетдурды Хаджиев назначен председателем государственного концерна «Türkmennebit» («Туркменнефть»), а Шахым Абдрахманов – председателем государственной корпорации «Türkmengeologiýa» («Туркменгеология»).
Также постановлением президента страны Довлетмырат Бяшимов назначен генеральным директором Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов.
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