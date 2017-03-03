В Ашхабаде обсудили вопросы сотрудничества между Туркменистаном и ООН

В Ашхабаде состоялась международная конференция «Туркменистан – ООН: основанное на принципах взаимоуважения стратегическое партнерство во имя мира и безопасности».

В конференции, посвященной 25-летию членства Туркменистана в ООН, приняли участие руководители аккредитованных в Ашхабаде дипломатических миссий, агентств и специализированных подразделений ООН, а также представители Меджлиса (парламента), министерств, ведомств и общественных организаций Туркменистана, туркменские и зарубежные журналисты.

Как подчеркивали выступающие, ООН видит в нейтральном Туркменистане ответственного партнера и ценит активную позицию туркменской стороны в деле укрепления регионального и международного сотрудничества, выработки решений актуальных задач глобальной повестки дня.

Участники конференции отметили позитивную роль внешней политики Туркменистана, стержнем которой стал международно-правовой статус постоянного нейтралитета, делегированный ООН Туркменистану в 1995 году.

Также в выступлениях на конференции было отмечено, что свидетельством признания роли нейтралитета в поддержании стабильности в мире стало принятие Генеральной Ассамблеей ООН hезолюции о провозглашении 12 декабря Международным днем нейтралитета.

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