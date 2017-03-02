В Дохе прошли политические консультации между Туркменистаном и Катаром

В Дохе состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Туркменистана и Государства Катар. Об этом сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.

В ходе консультаций стороны обменялись мнениями по вопросам региональной и мировой повестки дня, а также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.

Стороны отметили необходимость укрепления договорно-правовой базы и обсудили возможность расширения сотрудничества в политической, торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

Участники встречи обменялись мнениями по вопросам проведения очередного заседания совместной Межправительственной туркмено-катарской комиссии по экономическому сотрудничеству. Также были обсуждены вопросы обмена визитами на высшем уровне.

В рамках визита делегация Туркменистана была также принята министром иностранных дел Государства Катар шейхом Мухаммедом Бен Абдель Рахманом Аль Тани.

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