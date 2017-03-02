Президент Туркменистана провел переговоры с премьер-министром Пакистана

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на полях XIII саммита ОЭС в Исламабаде встретился с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Навазом Шарифом.

Собеседники отметили, что доверительный характер отношений позволяет странам прорабатывать новые направления партнерства в торгово-экономической, топливно-энергетической сферах, строительстве и сельском хозяйстве.

Как подчеркнул Гурбангулы Бердымухамедов, Туркменистан рассматривает Пакистан в качестве ключевого партнера в наращивании сотрудничества со странами Южной Азии.

Отмечая конструктивный подход Туркменистана к вопросам сотрудничества, в том числе в рамках ОЭС, Мухаммад Наваз Шариф высоко оценил реализацию туркменской стороной инициатив по обеспечению энергобезопасности и формированию современной транспортно-коммуникационной системы.

Поддержав прозвучавший на форуме призыв туркменского лидера о необходимости разработки новаторских подходов к деятельности ОЭС, накопившей большой опыт работы, премьер-министр Пакистана высказался за недопустимость уклонения от экономического содержания как основного механизма сотрудничества государств, стремящихся реализовать совместные проекты.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил главу правительства дружественной страны за оказанное гостеприимство и высокий организационный уровень саммита ОЭС.

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