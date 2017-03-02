Президент Туркменистана провел переговоры с президентом Турции

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся рабочим визитом в Исламабаде, встретился на полях XIII саммита глав государств – членов ОЭС с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, энергетическом секторе, в области транспорта и коммуникаций, строительной индустрии и ряде других отраслей.

Стороны обменялись мнениями по ряду аспектов региональной и глобальной повестки дня, подчеркнув схожесть или совпадение позиций Туркменистана и Турецкой Республики по актуальным вопросам современности, в первую очередь касающихся обеспечения всеобщего мира, безопасности и устойчивого развития.

В ходе встречи было отмечено, что Турция высоко ценит проводимую Туркменистаном политику позитивного нейтралитета и поддерживает выдвигаемые туркменской стороной международные инициативы, в том числе предложения, озвученные на нынешнем саммите ОЭС.

В частности, это касается сотрудничества в таком важном секторе, как транспорт, где Туркменистан выдвинул международные проекты по формированию транзитно-транспортных коридоров по направлениям Север – Юг и Восток – Запад.

Президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Реджеп Тайип Эрдоган подтвердили приверженность Туркменистана и Турецкой Республики отношениям дружбы и полномасштабного взаимовыгодного сотрудничества.

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