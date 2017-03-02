Президент Туркменистана принял участие в саммите ОЭС в Исламабаде

Президент Туркменистана принял участие в XIII саммите высокого уровня глав государств стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Исламабаде.

Выступая на саммите, Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что Туркменистан признает систему поставки энергоресурсов на международном уровне в качестве одной из структурообразующих составляющих глобальной экономики. Выступив с соответствующим предложением, опираясь на поддержку ООН, Туркменистан последовательно претворяет в жизнь эту инициативу.

«Формирование современной транспортно-коммуникационной системы – еще одно из приоритетных направлений государственной политики Туркменистана», – сказал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Говоря о масштабных проектах регионального значения, продвигаемых Туркменистаном, президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что создание в рамках ОЭС энергетических и транспортно-транзитных коридоров стимулирует и реализацию других инфраструктурных проектов. В частности, отмечена возможность рядом со строящимися трубопроводами проложить новые электросети и другие коммуникации.

В целях выполнения решений данного саммита президент Туркменистана предложил провести в нынешнем году в Ашхабаде встречу министров транспортной отрасли стран – членов ОЭС.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов напомнил, что в декабре 2015 года Туркменистан, Афганистан и Пакистан подписали трехсторонний документ о сотрудничестве в сфере электроэнергетики, согласно которому для поставки из Туркменистана в Афганистан и Пакистан электроэнергии предусмотрено формирование соответствующих инфраструктур.

Отметив, что 14-15 ноября 2017 года в Ашхабаде состоится седьмая региональная конференция экономического сотрудничества по Афганистану, глава государства сказал, что во время данного форума можно будет более детально ознакомиться с реализацией подобных и других проектов регионального значения.

«Мы не должны политизировать данную организацию, не должны допускать уклонений от ее экономического содержания как основного механизма сотрудничества государств, стремящихся реализовать совместные проекты, нацеленные на наращивание потенциала и достижение успехов во имя всеобщих интересов», – подчеркнул туркменский лидер.

По итогам форума высокого уровня состоялась пресс-конференция.

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