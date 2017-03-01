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01.03.17 10:07

Президенты Туркменистана и Таджикистана по телефону обсудили вопросы двустороннего партнерства

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в телефонном разговоре обсудили вопросы развития туркмено-таджикского партнерства.

Глава Таджикистана поздравил туркменского лидера с победой на президентских выборах, пожелав здоровья и успехов в его деятельности на высшем государственном посту.

Поблагодарив за поздравления, президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что в современную эпоху традиционное туркмено-таджикское сотрудничество, опираясь на многолетний опыт, обретает новое наполнение.

В завершение беседы президенты Туркменистана и Республики Таджикистан выразили уверенность в дальнейшем поступательном развитии традиционно дружественных туркмено-таджикских отношений.

Телефонный разговор состоялся по инициативе таджикской стороны.

 

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