|01.03.17 10:07
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Президенты Туркменистана и Таджикистана по телефону обсудили вопросы двустороннего партнерства
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в телефонном разговоре обсудили вопросы развития туркмено-таджикского партнерства.
Глава Таджикистана поздравил туркменского лидера с победой на президентских выборах, пожелав здоровья и успехов в его деятельности на высшем государственном посту.
Поблагодарив за поздравления, президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что в современную эпоху традиционное туркмено-таджикское сотрудничество, опираясь на многолетний опыт, обретает новое наполнение.
В завершение беседы президенты Туркменистана и Республики Таджикистан выразили уверенность в дальнейшем поступательном развитии традиционно дружественных туркмено-таджикских отношений.
Телефонный разговор состоялся по инициативе таджикской стороны.
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