|01.03.17 10:23
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Президент Туркменистана произвел кадровые назначения в правительстве
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал пакет указов, утвердив руководителей ряда министерств и ведомств.
Глава государства назначил Аманберди Туйлиева министром промышленности Туркменистана, Непеса Гайлыева – министром текстильной промышленности, Огулхаджат Ишангулыеву – председателем государственного объединения «Туркменхалы» («Туркменковер»), Мухамметмырата Айдогдыева – председателем государственного концерна «Туркменхимия», Танрыгулы Пашиева – председателем Государственного комитета рыбного хозяйства, Мыратгелди Мередова – председателем государственного концерна «Туркменнебитгазгурлушык» («Туркменнефтегазстрой») и Максата Бабаева – государственным министром Туркменистана – председателем государственного концерна «Туркменгаз».
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