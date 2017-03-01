В столице Туркменистана открылась выставка товаров Ирана

В Ашхабаде проходит XIII специализированная выставка товаров Исламской Республики Иран. В работе выставки приняли участие около 40 крупных иранских компаний, специализирующихся в таких направлениях, как легкая и тяжелая промышленность, нефтегазовая и химическая индустрия, энергетика, строительство, производство пищевых продуктов.

Ряд павильонов посвящен культуре Ирана: народным ремеслам, декоративно-прикладному искусству, в том числе керамике, художественному стеклу, чеканке, резьбе по дереву и инкрустации.

С приветствием к участникам XIII специализированной выставки товаров Ирана обратился президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Глава государства подчеркнул в своем послании, что многоплановая выставка и организуемый в ее рамках туркмено-иранский бизнес-форум призваны обеспечить дальнейшее углубление торгово-экономического взаимодействия между Туркменистаном и Ираном с использованием значительного научного и промышленного потенциала двух стран.

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